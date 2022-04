Kevin Trapp na clash met Barcelona: "Geen logische eindstand"

Eintracht Frankfurt speelde in eigen huis 1-1 gelijk tegen het grote FC Barcelona. Volgens de doelman van de thuisploeg zat er meer in.

"Ik denk niet dat dit een logische eindstand is", vertelde de Duitse Frankfurt-doelman Kevin Trapp na de wedstrijd tegen FC Barcelona in de kwartfinales van de Europa League tegen RTBF. "We hadden de beste kansen! Barça kreeg na twee minuten een kans en voor de rest hadden ze geen kansen meer tot aan het doelpunt. Na hun gelijkmaker kregen ze ook geen kansen meer. Over het algemeen hebben we heel goed verdedigd. Het is nog steeds Barcelona, dus voor het begin van de wedstrijd hadden we meteen ja gezegd op een gelijkspel, maar gezien de wedstrijd hadden we het beter kunnen doen", vertelde Trapp.



Gevraagd naar de impact van vermoeidheid op hem en zijn teamgenoten naarmate de wedstrijd vorderde, antwoordde de 31-jarige doelman: "We zijn gewend aan intensiteit en agressie. Toen we merkten dat we het met één speler minder moesten doen, verdedigden we meer. Volgende week zullen we het ook super moeten doen als we willen doorstoten", besloot Trapp.