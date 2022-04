Engelse media snoeihard voor Manchester United: "Gênante middelmaat"

De Engelse media zijn niet mals voor Manchester United na hun 1-0-verlies tegen Everton. The Mancunians dreigen de voeling met plek vier volledig te verliezen en de prestatie was ook al niet om over naar huis te schrijven.

"Door het verlies van Arsenal bij Crystal Palace stond de deur voor een top vier-notering nota bene weer op een kiertje", schrijft The Daily Mirror. "Laten we hopen dat Erik ten Hag een liefhebber is van voetbal op donderdagavond."

En ook de BBC was niet mals. "Manchester United maakte nog steeds kans op een plek in de topvier, maar het leek alsof niemand dat de spelers had verteld. Het was gênante middelmaat dat de ploeg liet zien, een cadeautje voor een Everton dat hulp zocht om zijn problemen te verminderen."

The Sun ging nog een stapje verder. "Wat een ellendig optreden van Manchester United. Het is maar goed dat ze niet in degradatienood verkeren, want je ziet ze geen wedstrijd meer winnen. Dat Juan Mata werd ingebracht voor zijn eerste Premier League-minuten in dit seizoen zegt alles over de staat van de club. We dachten dat Mata inmiddels een clubambassadeur was, maar kennelijk maakt hij nog steeds deel uit van de selectie."