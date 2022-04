Paul Van Himst geniet weer van voetbal en 'zijn' Anderlecht: "Club Brugge is kandidaat nummer één om kampioen te worden"

Paul Van Himst heeft het ziekenhuis verlaten. De 72-jarige oud-voetballer onderging een operatie aan de heup waarna hij een infectie kreeg. Na 2,5 maand mocht hij eindelijk naar huis. In een interview met Het Nieuwsblad zegt hij met plezier naar Anderlecht te kijken.

Paul Van Himst mag na 2,5 maand eindelijk het ziekenhuis verlaten. De ex-Anderlecht coach volgt opnieuw het voetbal. “De jongste weken zag ik Anderlecht weer aan het werk en ze voetballen dikwijls heel goed. Afgelopen weekend tegen Charleroi was de ploeg collectief sterk, maar ze kunnen het nog net geen 90 minuten volhouden. Na de pauze was er een korte inzinking. Dat blijft een werkpunt, maar Vincent Kompany heeft er drive en structuur in gekregen", vertelt Van Himst aan Het Nieuwsblad.

Titelkandidaat

Van Himst blijft voorzichtig als er naar de titelkansen van Anderlecht wordt gevraagd. “Anderlecht moet Play-off 1 eerst veiligstellen, hé. Maar goed, tegen Kortrijk ziet dat er goed uit. Ze pakten recent 6 op 36 Dat mag niet meer mislopen. Daarna wordt het een fikse strijd. Als Anderlecht dan nog wil meedoen voor de titel, zullen de spitsen toch meer moeten scoren in topmatchen. Die twee maken wel veel goals, maar ze maken te weinig het verschil in toppers", besluit Van Himst.

Na de halvering van de punten staat Anderlecht slechts zeven punten verwijderd van Union SG. “Dat is niet onmogelijk, maar in zes matchen zou dat toch een mirakel zijn. Union moet dan al drie keer verliezen terwijl Anderlecht alles wint. Bovendien zitten Antwerp en Club Brugge er nog tussen. Antwerp is fysiek sterk waardoor ze blijven punten pakken zonder goed te voetballen en Brugge komt nu pas helemaal onder stoom. Als je het mij vraagt is Club Brugge kandidaat nummer één om kampioen te worden", verklaart de oud-voetballer.

© photonews

Onlangs werd Charles De Ketelaere vergeleken met Paul Van Himst, iets waar het Anderlecht-icoon het niet helemaal mee eens is. "Hij is polyvalent zoals ik en eerder een bescheiden type, maar bij de jeugd viel Charles niet echt op. Ik ken hem allang omdat hij vaak tegen de jeugdploeg van Anderlecht voetbalde waar mijn kleinzoon meedeed. Uiteraard was De Ketelaere toen al een goeie speler, maar zelden blonk hij uit. Wellicht won hij nu veel aan fysieke kracht. Volgens mij zal Club Brugge hem straks kunnen verkopen voor een heel goed bod.”

Op de vraag of De Ketelaere zich beter en sneller heeft ontwikkeld dan Verschaeren heeft Van Himst een duidelijk antwoord: “Yari heeft veel blessures gehad, maar de jongste weken speelde hij toch weer op hoog niveau. Helaas viel hij tegen Charleroi weer uit met een liesprobleem. Hopelijk is het niet te erg, want Verschaeren is toch een speler die acties maakt en ook kan infiltreren voor de goal. Zo’n jongens kunnen we gebruiken. Als ik Yari Verschaeren was zou ik toch nog één jaartje bij Anderlecht blijven om (hopelijk) eens veel Europese matchen te betwisten en dan kan hij een transfer maken. De Ketelaere proefde al van de Champions League.”