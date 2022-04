Napoli laat leidersplaats in Serie A liggen ondanks knap doelpunt van invaller Mertens

Vandaag stonden Napoli en Fiorentina tegenover elkaar in de Serie A. Dries Mertens begon op de bank, maar wist al kort na zijn invalbeurt de 1-1 gelijkmaker te scoren. Ondanks het doelpunt van de kersverse papa bleef Napoli met lege handen achter.

Om 15u werd de wedstrijd tussen de nummer drie, Napoli en de nummer zeven, Fiorentina op gang gefloten. Bij een overwinning van de thuisploeg sprong het naar de leiding in de Serie A. Dries Mertens begon op de bank.

Napoli begon sterk aan de wedstrijd, maar het is Fiorentina die als eerste de weg naar het doel vond. Nicolas Gonzalez bracht de uitploeg op het half uur op voorsprong. Na de openingstreffer was het voor Napoli zoeken naar kansen. Beide ploegen gingen bij een 0-1 score de kleedkamers opzoeken.

In minuut 56 werd onze landgenoot Dries Mertens het veld opgebracht en nog geen twee minuten later wist hij de 1-1 gelijkmaker te scoren op aangeven van ex-Charleroi speler Victor Osimhen. Op de rand van de 16 schoot Mertens raak in de korte hoek.

De bal ging goed heen en weer en het was Fiorentina-invaller Jonathan Ikoné die de 1-2 voorbij Ospina schoot. De Fransman stond nog geen minuut op het veld. Vier minuten scoorde Lozano de 2-2 voor Napoli, maar deze werd afgekeurd voor buitenspel.

Op een counter scoorde Cabral de 1-3. Napoli zocht naar de aansluitingstreffer en vond die ook in minuut 84 via Oshimen, zijn 12de van het seizoen. Daar bleef het echter bij. Fiorentina nam de drie punten mee naar Firenze, Napoli en Mertens laten de leidersplaats liggen.