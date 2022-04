Onana reageert boos op storm van kritiek bij Ajax-fans: "Laat ze maar zingen, huilen... I don't give a shit!"

Ajax-doelman André Onana heeft niet zijn beste weken. Tegen Sparta Rotterdam ging hij alweer niet vrijuit bij het openingsdoelpunt, maar dankzij doelpunten van Klaassen en Tadic wonnen de Amsterdammers nog. Achteraf had hij wel een verklaring voor zijn mindere vorm.

"Wat gebeurde er? Ik wilde Ryan inspelen", zei hij bij ESPN. "Voetbal is keuzes maken en dit was een foute. Daar wil ik van leren. Soms ga je door slechte momenten. Dat is een onderdeel van het leven. Er is veel gebeurd en het was een zwaar jaar voor mij. Ik kwam na lange tijd terug en ben allang blij dat ik speel."

Daarmee doelde hij uiteraard op zijn dopingschorsing. "Ik ben dezelfde Onana. Dit is niet mijn beste vorm, dat klopt. Maar ik heb lang niet gespeeld. Kritiek kan iedereen geven, maar ik luister alleen naar mijn coaches."

En de kritiek is snoeihard, maar daar houdt hij zich dus niet mee bezig. "Het maakt me niet uit wat mensen vinden. Ik weet wat ik voor de club heb gedaan. Ze kunnen naar me zingen, huilen of wat dan ook. Maar I don't give a shit. Ik ben hier nog een paar weken en doe mijn best. Kritiek is onderdeel van het leven."