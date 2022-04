Benoit Bruggeman: "Ik speel een van mijn beste seizoenen"

Na de 10-0 overwinning tegen La Louvière Centre heeft RFC Luik zondagmiddag zijn tweede wedstrijd op rij gewonnen tegen Mandel United (3-1).

RFC Luik heeft de klus geklaard tegen de twee hekkensluiters van de 1 Amateur door thuis een mooie zes op zes te pakken en ook nog eens 13 doelpunten te maken. "Ik scoorde op woensdag en deed het zondag weer. Het is goed voor mijn zelfvertrouwen en zo zetten we een grote stap richting het doel om de top 4 te bereiken", zei Benoit Bruggeman die steeds sterker wordt in Rocourt. "Persoonlijk speel ik een van mijn beste seizoenen, ook als het gaat over statistieken. Maar het is nog niet voorbij, er zijn nog drie wedstrijden te winnen voor de play-offs", onderstreepte de speler die dit seizoen 4 doelpunten maakte.

"We moeten nog consequenter zijn en de bal beter vasthouden"

De vleugelspeler verklaarde vervolgens de oorsprong van de goede vorm van de Luikse ploeg. "De positieve instelling die we meebrengen naar de training. We proberen voor elkaar te werken. Deze positiviteit wordt weerspiegeld op het veld en dit is wat ons stimuleert om beter te worden. Er zijn natuurlijk wel nog dingen die we moeten verbeteren. We moeten consequenter zijn en de bal beter bijhouden," zei Bruggeman.

Volgend weekend reist hij met de ploeg af naar Tienen. "We moeten wedstrijd per wedstrijd nemen, zonder onszelf te snel te projecteren. We willen winnen in Tienen voor we naar Patro gaan en in stijl eindigen tegen Olympic. Iedereen is er klaar voor", concludeerde Benoit Bruggeman.