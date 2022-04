Dan toch niet PSG? Kyllian Mbappé heeft mondeling akkoord met Real Madrid

Volgens voetbal transferexpert, Gianluca Di Marzio hebben Real Madrid en Kylian Mbappé een mondeling akkoord.

Transferexpert Gianluca Di Marzio zegt dat Real Madrid en Kylian Mbappé een mondeling akkoord hebben. De Fransman is einde contract en kan kiezen tussen een verlengd verblijf in Parijs of voor een nieuwe uitdaging in Spanje. Het zou gaan om een overeenkomst van vijf jaar met een salaris van 50 miljoen euro per jaar. Daarbovenop zou de Franse-international een tekenbonus van 100 miljoen euro ontvangen.

De 23-jarige spits van PSG telt dit seizoen 20 doelpunten en 15 assists op 28 wedstrijden in de Ligue 1. In de Champions League, waar PSG uitgeschakeld werd door Real Madrid, scoorde de Fransman in beide wedstrijden.

De club uit Parijs haalde Mbappé in 2018 definitief weg bij concurrent Monaco voor 145 miljoen euro.