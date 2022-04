Ondertussen in 1e Nationale: op weg naar overbodige play-offs door licentieperikelen? Dender en/of Patro Eisden moeten nacompetitie redden

Op drie speeldagen van het einde is het razend spannend in Eerste Nationale. Het verschil tussen koploper Dessel Sport en Patro Eisden, het nummer zes in de rangschikking, bedraagt nauwelijks drie punten.

Competitieformule

Na 28 speeldagen zit de reguliere competitie erop in Eerste Nationale. De top vier maakt zich op voor play-offs, waarbij de punten worden gehalveerd. Wie na zes speeldagen play-offs bovenaan staat, promoveert naar 1B. Al is het in het huidige klimaat correcter om te zeggen: de hoogst geklasseerde ploeg met een licentie voor 1B promoveert.

Naar overbodige play-offs?

Op drie speeldagen voor het einde van de reguliere competitie ligt alles bovenin het klassement op een zakdoek. Het verschil tussen leider Dessel Sport en nummer zes Patro Eisden bedraagt nauwelijks drie punten. Wanneer we de punten na de reguliere competitie halveren, lijken de onderlinge verschillen miniem te worden.

Op weg naar de spannendste play-offs in jaren? Toch niet, integendeel. Stel dat de play-offs vandaag zouden beginnen, dan zou dat een maat voor niets zijn. Dessel Sport, Knokke en Olympic Charleroi kregen immers geen licentie voor 1B volgend seizoen. Zij mogen wel deelnemen aan de play-offs, maar maken geen kans op promotie. Dit zou betekenen dat op dit moment Luik, dat wél een gunstig advies kreeg voor de licentie, zich mag opmaken voor promotie.

Hulplijn uit Dender en/of Patro Eisden

Zover is het echter nog niet. Ten eerste omdat Luik nog niet zeker is van zijn PO-ticket. En ten tweede omdat ook Dender en Patro Eisden nog in de running zijn voor een plaatsje in de top vier. De ploegen van respectievelijk Regi Van Acker en Stijn Stijnen hebben torenhoge ambities én behaalden hun 1B-licentie voor komend seizoen.