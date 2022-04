Xavi Simons moet knoop doorhakken, contract bij PSG loopt deze zomer af

Xavi Simons (PSG) is een van Nederlands grootste jonge talenten. De 18-jarige creatieve middenvelder kwam dit seizoen enkele keren in actie in Ligue 1, maar zou deze zomer kunnen terugkeren naar Barcelona, waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Zijn contract bij de Parijzenaars loopt binnenkort af.

Volgens Le Parisien hoopt PSG alsnog dat hij zijn verbintenis verlengt. De vraag is echter of Simons zijn toekomst ook in Parijs ziet. Ondanks lovende woorden van trainer Mauricio Pochettino, blijft de echte doorbraak van de zoon van oud-prof Regillio Simons uit. De enorme concurrentie in de sterrenselectie van PSG heeft meerdere jonge talenten al doen besluiten te vertrekken uit Parijs. 'We hopen dat jonge spelers in de toekomst meer ruimte hebben om hun kwaliteiten te laten zien', zei Pochettino daar vrijdag over.

Of Simons hier ook effectief geduld kan opbrengen, is nog maar de vraag. Barcelona overweegt naar verluidt om de Amsterdammer terug te halen. Van 2010 tot 2019 speelde Simons al in de jeugdopleiding van de Catalanen, voordat hij een driejarig contract bij PSG tekende. De komende maanden wordt ongetwijfeld duidelijk waar de pupil van zaakwaarnemer Mino Raiola zijn toekomst ziet.