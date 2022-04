'Haaland legt aanbieding van Manchester City naast zich neer en geeft duidelijk zijn droombestemming aan'

Manchester City duwt door voor Erling Braut Haaland. De Engelse grootmacht deed de aanvaller zelfs al een contractvoorstel, maar dat heeft de Noor naast zich neergelegd.

AS weet dat Erling Braut Haaland een contractvoorstel van Manchester City naast zich heeft neergelegd. En dat heeft niets met de cijfers te maken. The Citizens willen de Noor namelijk 28 miljoen euro per seizoen - netto welteverstaan - betalen.

Haaland verkiest namelijk een verhuis naar La Liga boven de Premier League. De aanvaller wacht momenteel de gesprekken met Real Madrid af vooraleer een handtekening te zetten. Manchester City bereidt echter al een volgend voorstel voor.