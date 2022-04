José Riga eindelijk gered: "Maar dit seizoen geeft een bittere nasmaak"

Wezet heeft zich - eindelijk - weten te redden op sportief gebied in de eerste amateurklasse van het voetbal. Toch was het geen genieten geblazen dit seizoen.

Na een seizoen vol ups en downs heeft Wezet zich op bezoek bij La Louvière met een 0-2 overwinning eindelijk weten te redden in eerste nationale.

"Ik ben opgelucht dat we gered zijn. Zolang het niet mathematisch zeker is, blijf je toch een beetje met twijfels zitten", aldus coach José Riga.

Bittere smaak

"Echt ongerust ben ik nooit geweest, maar toch. Toch blijven we na dit seizoen achter met een bittere smaak."

"We gingen voor de top-4, dus het is een gevoel van te weinig, van frustratie. We hebben veel te veel punten door onze vingers laten glippen."