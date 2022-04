Barcelona neemt drastische maatregelen om een situatie als tegen Frankfurt te voorkomen

Frankfurt speelde bijna een thuiswedstrijd in Camp Nou tegen Barcelona. De Catalanen hebben nu maatregelen genomen dat dit niet meer kan gebeuren.

Voorzitter Joan Laporta verscheen vandaag voor de camera van het Spaanse TV3 en gaf uitleg over de situatie die is voorgevallen met de ticketverkoop tegen Frankfurt. "Wij hebben niet zó veel tickets aan Duitsers verkocht. Onze seizoenkaarthouders hadden 37.747 tickets, veel van die kaarten zijn in handen van Duitse fans gekomen. Daarnaast zijn er 34.400 kaarten publiekelijk verkocht, ook die zijn grotendeels naar Duitsers gegaan", verklaarde Laporta.

Het beeld was uiterst pijnlijk: een grote zwart-witte muur in een thuisvak van Camp Nou. Dit scenario wil Laporta koste wat kost voorkomen in de toekomst. "Ik kan aankondigen dat de tickets voor internationale wedstrijden voortaan op naam gezet worden. Dit is een maatregel die we niet in wilden stellen, omdat dit een groot deel van de goedwillende fans oncomfortabel maakt. Maar we hebben geen keuze, we willen dat dit nooit meer gebeurt."