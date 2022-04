"Hoe is dit kunnen gebeuren?" - Xavi begrijpt er niets van dat Camp Nou voor de helft zwart-wit kleurde

Voorzitter Laporta schaamde zich na de wedstrijd. Niet enkel omwille van de uitschakeling, maar wel omdat half zijn stadion vol zat met Frankfurt-fans. Trainer Xavi begreep er niets van.

Er waren 5.000 tickets voorzien voor de Duitse fans, maar volgens de eerste schatting zaten er zo'n 30.000. Veel Barcelona-fans verkochten hun kaartjes aan Frankfurt-fans waardoor ongeveer de helft van het stadion zwart-wit kleurde. "Het is duidelijk dat er iets misgelopen is", zegt Xavi. "Dit was geen thuiswedstrijd, eerder een finale waarbij de ene helft van het publiek voor de ene ploeg supporterde en de andere helft voor de andere ploeg."

"De club onderzoekt hoe dit is kunnen gebeuren is en zal maatregelen nemen om dit in de toekomst te vermijden. Ik had 70.000 of 80.000 fans verwacht. Dat die er niet waren, is een bijkomende teleurstelling."

Maar dat was niet de hoofdreden waarom Barça werd uitgeschakeld. "We hebben de uitschakeling aan onszelf te wijten. We hadden het balbezit, maar hebben dat niet kunnen uitbuiten. Frankfurt is fysiek erg sterk en hun vermogen om snel naar de aanval over te schakelen heb ik zelden gezien in het voetbal."