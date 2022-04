Nog geen witte rook bij de gesprekken tussen Robert Lewandowski en Bayern München

Bayern München en Robert Lewandowski zijn al even in gesprek om zijn contract open te breken dat loopt tot medio 2023. Volgens Oliver Kahn zijn contractonderhandelingen niet hetzelfde als in een online managerspel.

"We zijn in gesprek met Robert en willen dat hij zo lang mogelijk bij Bayern blijft", zegt Kahn tegen Sport1. "Blijkbaar zijn sommigen van mening dat dergelijke gesprekken en contractonderhandelingen als een online managerspel zijn, waarbij ik ergens klik en hij vervolgens zijn contract verlengt." Lewandowski is enorm belangrijk voor Bayern München. "Robert is een speler die het potentieel heeft om elk jaar 30 tot 40 goals te maken. Natuurlijk krijgen zulke spelers op een gegeven moment het idee: 'Ik heb hier alles bereikt en alles gewonnen. Dan kost het tijd om ze te overtuigen om te blijven", sloot Kahn af. In de zomer van 2014 kwam Lewandowski transfervrij over van Borussia Dortmund. In 371 wedstrijden vond hij 341 keer de netten en bediende hij 71 keer een ploeggenoot.