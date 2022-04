Gerard Piqué reageert op heisa Spaanse supercup en eigen bedrijf: "Er is geen belangenconflict"

Sinds 2020 vindt de Spaanse supercup in Saudi-Arabië plaats. Bij de verhuis zou het bedrijf van Gerard Piqué in totaal 24 miljoen euro kunnen verdienen over een periode van zes jaar. Volgens Piqué gebeurde alles volgens de regels.

De Spaanse nieuwswebsite El Confidencial maakte gisteren bekend dat de Spaanse voetbalbond 40 miljoen euro per seizoen ontvangt voor de eindfase van de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië. In de deal zou het sportevenementenbedrijf Kosmos van Piqué betrokken zijn. De Spaanse voetbalbond onderhandelde een commissie van 24 miljoen euro ten voordele van Kosmos. Dat bleek uit documenten en privé-audioberichten tussen Piqué en Luis Rubiales van de voetbalbond.

"Piqué heeft een belangrijke rol gespeeld bij de onderhandelingen over de organisatie van de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië. Hij heeft tijdens dit proces om nog nader te bepalen redenen een voorkeursbehandeling gekregen van Rubiales. Een woordvoerder van Piqué ontkende dat hij een speciale behandeling heeft gekregen", valt te lezen in El Confidencial.

"Geen belangenconflict"

Na de verloren wedstrijd tegen Cadiz verdedigde Piqué zich online op Twitch: "Alles wat wij deden, is legaal. Er is geen enkel belangenconflict. Het enige illegale in deze zaak is dat privé-audioberichten zijn gestolen en aan de pers bezorgd."

"Ik kan perfect een commercieel akkoord scheiden van het voetballen. Ik heb geen enkele hulp ontvangen. Als jullie me zeggen dat door een commercieel akkoord aan de competitie geraakt zal worden, hebben jullie geen idee van wie ik ben", besloot Piqué.