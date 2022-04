Britse krant onthult het fenomenale loon dat Erik ten Hag bij Manchester zal verdienen

Eerder deze week kondigde Manchester United de komst van Erik ten Hag als nieuwe trainer aan.

Erik ten Hag verlaat na dit seizoen Ajax Amsterdam. Volgend seizoen gaat hij aan de slag als nieuwe trainer bij Manchester United.

De succesvolle coach krijgt er een heel riant loon. Volgens The Daily Mail zal Ten Hag maar liefst 11 miljoen euro per seizoen verdienen. In de Premier League verdienen er nog 4 trainers meer dan Ten Hag.

Hij wordt daarmee de best betaalde Nederlandse coach in de geschiedenis van de Premier League. Ter vergelijking, er wordt geschat dat Ten Hag bij Ajax net geen miljoen euro per jaar verdient. In Manchester tekende Ten Hag een contract tot 2025.