Aanvoerder Heynen begrijpt kwade De Condé: "Ik kan hem daarin volgen"

KRC Genk kan nog hoogstens een ticket halen voor de Conference League. Maar dat is dan ook een verplichting. Hun status heeft immers een knauw gekregen dit seizoen.

Genk moest zelfs strijden om in de Europe Play-offs te geraken. “Ons seizoen goedmaken, kunnen we niet meer. De ambities die we voor dit seizoen hebben uitgesproken, zijn niet ingelost. Zelfs als we een ticket voor de Conference League uit de brand slepen, moeten we teleurgesteld zijn. Maar het zou ons seizoen wel een beetje beter maken", zegt de aanvoerder in HBvL.

Dimitri De Condé heeft al gezegd dat hij de kleedkamer gaat opkuisen. "Ik zit in de kleedkamer. Ik kan het niet maken om medespelers bij wijze van spreken onder de bus te gooien. Maar ik begrijp wel dat hij dat zegt.”