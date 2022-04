Bayern München is landskampioen

Nagelsmann is de jongste trainer die de Bundesliga wint. De Duitse coach kreeg onlangs nog doodsbedreigingen na de uitschakeling in de Champions League tegen Villaereal, maar dit zal de fans toch tevreden stellen.

Voor Bayern München is het de tiende landstitel op rij.

🏆 First Bundesliga title for Julian Nagelsmann.



At 34, he is the second-youngest coach to ever win the Bundesliga. pic.twitter.com/r4yGzQmTYl