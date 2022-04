🎥 Met de groeten van Origi! Liverpool klopt stadsrivaal, Belg scoort bevrijdende tweede treffer

Liverpool heeft geen steek laten vallen in de Merseyside Derby tegen Everton. The Reds haalden het met 2-0 van stadsrivaal Everton, met dank aan doelpunten van Robertson en... Origi.

In de eerste helft ging het er bij momenten erg stevig aan toe. Kansen waren dan weer erg schaars voor de koffie. Iets voorbij het uur slingerde Salah de bal voor doel, aan de tweede paal zorgde Robertson voor de verlossende 1-0.

Bij Liverpool mocht Divock Origi op het uur nog eens opdraven. In de slotfase deed de Belg zijn status als supersub alle eer aan. Een mislukte omhaal van Luis Diaz werd de perfecte voorzet voor Origi, die met het hoofde voor de beslissing zorgde. Voor Origi was het zijn derde competitiedoelpunt bij zijn zesde invalbeurt.

Divock Origi 🤝 Merseyside derby! 💪🇧🇪 pic.twitter.com/2quva0lLsq — Play Sports (@playsports) April 24, 2022

Dankzij de felbevochten driepunter blijft Liverpool in het spoor van Manchester City, dat een punt meer telt. Everton verkeert in degradatienood. De ploeg van Frank Lampard staat, weliswaar met een match achter de hand, op twee na laatste in de Premier League.