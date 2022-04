Klopp naar aanleiding van The Merseyside-derby: "Lampard deed het geweldig als coach van Chelsea, ik hoop dat Everton in de Premier League blijft"

Naar aanleiding van The Merseyside-derby bewierookte Jürgen Klopp Frank Lampard op Sky Sports voor zijn periode bij Chelsea. Daarnaast hoopt hij dat Lampard's Everton niet degradeert uit de Premier League.

"Ik moet zeggen: ik hield van de manier waarop Lampard speelde bij Chelsea. Hij is indertijd te snel buitengezet bij The Blues." Lampard stond pas 9de met Chelsea toen hij aan de deur werd gezet in januari 2021, maar lanceerde wel grote talenten zoals Kai Havertz en Mason Mount. "Toen kwam Tuchel, die uiteraard een goeie keuze bleek voor Chelsea, maar ik hield van het voetbal dat Frank bracht. Ik acht hem absoluut in staat om Everton in de Premier League te houden, ik hoop daar ook op."

De laatste keer dat de twee coaches elkaar op een voetbalveld tegenkwamen, was tijdens Liverpool-Chelsea 2 jaar geleden. Het ging er toen heftig aan toe tussen de twee, waarbij Lampard "fuck off" zou hebben geroepen naar een "arrogante" Klopp. Volgens de Everton-coach is dat intussen verleden tijd. "Ik heb dat toen fout ingeschat. Sinsdien heb ik Jürgen nog gezien, we kunnen het goed vinden met elkaar. Iedereen heeft het wel eens bij het verkeerde eind, maar het belangrijkste is dat we allebei snappen welke passie voetbal teweegbrengt."

Liverpool-Everton is vanavond om 17:30 te zien op Play Sports.