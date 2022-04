José Mourinho voelt niets dan liefde voor ex-club Inter Milaan

José Mourinho zag zijn AS Roma met 3-1 onderuit tegen Inter Milaan. Na de wedstrijd verklaarde hij nog eens zijn liefde aan zijn ex-club.

Mourinho vierde van 2008 tot 2010 grote successen bij Inter Milaan. In het seizoen 2009/10 won de huidige trainer van Roma de Scudetto, de Coppa Italia én de Champions League met Inter.

De band met zijn voormalig werkgever is nog altijd sterk, liet Mourinho na de nederlaag weten. "Ik hou van Inter en Inter houdt van mij. Nu we niet meer tegen Inter, Milan, Napoli of Juventus spelen, kan ik zeggen dat ik graag zou willen dat Inter kampioen wordt", aldus Mourinho tegen DAZN.

AS Roma staat momenteel 5de in de Serie A.