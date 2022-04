OFFICIEEL: Lierse Kempenzonen behoudt vertrouwen in Tom Van Imschoot

Tom Van Imschoot zal ook volgend seizoen aan het roer staan bij Lierse Kempenzonen. Dat maakten de Pallieters dinsdagmiddag bekend.

Tom Van Imschoot (40) heeft bij Lierse Kempenzonen een contract tot het einde van volgend seizoen ondertekend. Van Imschoot belandde in maart 2020 bij de Pallieters. Eerder was hij aan de slag als assistent van Felice Mazzu bij KRC Genk en als T1 van Lommel.

Onder zijn bewind finishte Lierse Kempenzonen op plaats zeven ('20-'21) en vijf ('21-'22) in 1B. Ook in enkele woelige periodes behield voorzitter Luc Van Thillo steevast het vertrouwen in Van Imschoot. Ook volgend seizoen krijgt Van Imschoot het vertrouwen om verder te groeien met Lierse Kempenzonen.

Via de officiële kanalen zullen Luc Van Thillo en Tom Van Imschoot de fans dinsdagavond (18:00u) toespreken.