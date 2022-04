Saelemaekers en co kunnen Milan na elf jaar nog eens een Scudetto bezorgen: "Lot in eigen handen"

Door het onverwachte verlies van Inter heeft AC Milan nu alle troeven in handen om voor het eerst in elf jaar nog eens de Scudetto - de Italiaanse titel - te pakken. Olivier Giroud, die de laatste tijd goed op dreef is, gaat er vol voor.

Giroud scoorde de afgelopen maanden telkens als het erop aankwam in de toppers. Twee tegen AS Roma, twee tegen Inter en eentje tegen Napoli. "Het meest belangrijke is dat Inter heeft verloren", zei Giroud donderdag aan Sport Mediaset. "Het lot ligt in onze eigen handen. We moeten ons blijven concentreren op ons eigen spel."

AC Milan heeft nu twee punten voorsprong met nog vier wedstrijden te gaan. "Ik denk dat we nog meer gebrand zijn na die nederlaag van Inter. We hebben het eergevoel en vertrouwen om iedere wedstrijd te gaan winnen. We moeten nu echt alles gaan geven om dat ook te doen. We kunnen ons niet meer verstoppen. We zijn enorm geconcentreerd. Zondag wacht Fiorentina, dan kunnen we een nieuwe stap zetten."