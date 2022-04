Landskampioen Bayern München verliest verrassend voor de vijfde keer dit seizoen

Bayern München bekroonde zich vorige week tot kampioen van Duitsland tegen Borussia Dortmund. Vandaag namen ze het op tegen Mainz.

Nagelsmann voerde weinig wijzigingen door bij de landskampioen. Doelman Ulreich en aanvaller Choupo-Moting verschenen aan de aftrap. Mainz begon uitstekend aan de wedstrijd. De paal en lat brachten twee keer redding voor Bayern München, maar in minuut 18 was het wel prijs voor de thuisploeg. Na slecht uitverdedigen bij de bezoekers kon Burkardt eenvoudig de oververdiende 1-0 scoren.

Iets voor het halfuur verdubbelde Niakhaté de voorsprong voor Mainz. De Fransman kon aan de tweede paal eenvoudig binnen tikken. In minuut 33 scoorde Lewandowski de aansluitingstreffer op de eerste kans van Bayern München. De bezoekers gingen met een achterstand de kleedkamer in.

In de tweede helft ging de landskampioen op zoek naar de gelijkmaker, maar het was Barreiro die op een tegenaanval de 3-1 scoorde. Zijn schot week af en belande via de lat binnen. Een onzichtbaar Bayern München kon vandaag slechts één keer op doel schieten. Mainz wint verdient van de kampioen.