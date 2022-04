Liverpool laat geen steek vallen en zet City weer onder druk

Liverpool staat weer eerste in de Premier League na een krappe 0-1-zege op het veld van Newcastle. Manchester City komt later op de dag nog aan de bak tegen Leeds United.

Liverpool heeft nu twee punten voorsprong op City na de overwinning. Nochtans werd het niet makkelijk tegen Newcastle. Onder Eddie Howe hadden ze vier keer op rij gewonnen. Jürgen Klopp liet met Alexander-Arnold, Fabinho, Alcantara en Salah heel wat schoon volk op de bank, maar de invallers deden het wel.

Milner veroverde na 20 minuten de bal en Naby Keïta deed de rest. Een doelpunt van Almiron werd wel nog afgekeurd voor buitenspel, maar de voorsprong van Liverpool kwam niet in gevaar in die eerste helft. Ook in de tweede helft bleven de Reds de betere ploeg en doelman Dubravka zag Jota en Mané voor zich opdagen. Liverpool voetbalde nog wat kansen bij elkaar, maar scoorde niet meer. Zo blijven ze in de running voor de quadruple. Ze wonnen de League Cup al en staan in de finale van de FA Cup. De Champions League en de titel zijn ook nog mogelijk, maar mogelijk moeten ze daar in beide gevallen voorbij City voor.