📷 🎥 Officieel: Real Madrid mag 35ste landstitel de lucht in steken na monsteroverwinning tegen Espanyol

Na een overtuigende 4-0 overwinning van Espanyol, mag Real Madrid zich 4 speeldagen voor het einde van de competitie opnieuw kampioen van Spanje noemen.

Geen betere wedstrijd dan de kampioenenmatch, om aan bijna 100 procent af te werken. Rodrygo zette Real Madrid iets na het half uur op voorsprong, 10 minuten later maakte hij de geruststellende 2-0. Real kwam in de tweede helft nooit echt in de problemen, en voetbalde zich uiteindelijk naar een 4-0-monsterscore na doelpunten van Asensio en Benzema. Zo mag Madrid zich opmaken voor een lange feestnacht en mag Real zijn 35ste landstitel de lucht in steken.

De beelden: