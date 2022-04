Ook groot deel van van volgend seizoen zit er nu al op voor OHL-middenvelder: "Er zijn tranen gevloeid"

Er zal toch redelijk wat gevloekt zijn aan den Dreef deze week. Tijdens een onschuldig oefenpartijtje heeft Siebe Schrijvers zich zwaar geblesseerd aan de achillespees en werd gisteren al geopereerd. Zijn revalidatie is echter lang.

De achillespees was volledig afgescheurd. Het gebeurde allemaal zonder contact, maar de middenvelder is er wel acht maanden mee buiten strijd. Dit jaar zal hij dus niet meer spelen.

“Er zijn traantjes gevloeid”, aldus Marc Brys. “Siebe is de duurste speler uit de clubgeschiedenis (met 1,7 miljoen euro, red.), dus het spreekt voor zich dat we hem gaan missen. Zo kunnen we er geen vijf halen.”