Dury verdedigt Bongonda met vuur: "Aan die perceptie kan ik me echt storen"

Theo Bongonda gaf afgelopen weekend een nogal opmerkelijk interview. Hij liet uitschijnen dat het hem allemaal niet zoveel kon schelen. Maar dat is slechts de perceptie, weten de mensen die hem echt kennen. Hij heeft al zoveel kritiek gekregen, vindt ook Francky Dury.

Dury had hem bij Zulte Waregem onder zijn hoede en heeft een heel ander gedacht over de aanvaller. "Ik vind de beeldvorming over Théo helemaal verkeerd", zegt Dury in HLN. ''Ik vind het ook zeker geen jongen met een handleiding. Een voorbeeld: vorig jaar was hij de speler op wie de meeste overtredingen werden gedaan. Nooit heeft hij gereageerd."

Dury zag hem groeien en die groei zet zich nog door. ''Ik heb hem al de aanvoerdersband bij Genk zien dragen. Die heeft hij niet gekregen omdat hij de oudste of de braafste van de groep is, maar wel omdat hij durft opkomen voor zijn mening. Ik vind dat goed. Hij straalt een zeker leiderschap uit. Hij was ook de man die vorig jaar de bekerfinale kleurde, maar soms heb ik de indruk dat het altijd zijn fout is als Genk verliest en dat kan natuurlijk niet. Aan die perceptie kan ik me echt storen."