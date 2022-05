📷 🎥 Man. United wint nog eens vlot, derde anti-Glazer protest op een rij

United kon gisterenavond nog eens comfortabel winnen in de Premier League: het werd 3-0 tegen Brentford. Tijdens en voor de wedstrijd vonden er weer protesten plaats tegen de clubeigenaars, en dat al voor de 3de match op rij. Een bewogen avond op Old Trafford.

Manchester United won gisterenavond vlot van Brentford, na doelpunten van Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo en Raphael Varane, maar dat was niet zo zeer opvallend. Wel opmerkelijk waren de nieuwe protesten tegen de Glazer-familie, en dat al voor de derde match op rij.

In minuut 73 verliet een groot deel van de supporters het stadion. 17 minuten voor het einde van de wedstrijd, maar vooral een verwijzing naar 17 jaar geleden, het moment wanneer de Glazers Man. United overnamen. Opvallend genoeg scoorde Raphael Varane net de 3-0 in die minuut, en dat zorgde voor gekke taferelen: enerzijds supporters die het doelpunt van Varane vierden, anderzijds supporters die het stadion verlieten.

Manchester United #GlazersOut protest tonight where no one is actually walking out🤣 pic.twitter.com/lzNmWocmqB May 2, 2022

You can never tell me’MaTcH gOiNg ReDs’ want the best for this club again.



This categorically proves you are ‘Not a better fan’ as much as you like to tell yourselves that to massage your insecure egos.#glazersout pic.twitter.com/jmQw8VshMB — Luke De Valle (@LukeDeValle) May 2, 2022

Ook voor de wedstrijd vond er een nieuwe protestmars plaats, opnieuw georganiseerd door supportersfederatie The 1958. De storm in Manchester is duidelijk nog niet gaan liggen, en we betwijfelen of de komst van Ten Hag daar veel aan zal veranderen....