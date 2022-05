Affaire tussen Dender en RFC Luik: geen uitspraak voor begin van eindronde: "We kunnen dit enkel betreuren"

Deze woensdag kwam het Sportcomité van de Belgische Voetbalbond opnieuw samen om het probleem van het wedstrijdblad voor de ontmoeting tussen RFC Luik en Dender aan te pakken.

Het Sportcomité van de Belgische Voetbalbond had twee weken geleden voor het eerst de actie tegen RFC Luik geannuleerd en de 3 punten die op 27 maart sportief op het terrein werden behaald tegen Dender (3-0) bevestigd. De uitspraak was woensdag, maar werd uitgesteld tot 16 mei. De beslissing zal daarom niet voor aanvang van de finaleronde vallen.

"Op het laatste moment kwam een ​​advocaat naar voren voor Dender en vroeg om uitstel van de zaak. RFCL verzette zich hiertegen, om de laatste ronde vlot te laten verlopen, maar de Sportcommissie verleende Dender het uitstel en er is dus een nieuwe zitting vereist, vastgesteld op 16 mei 2022. De zaak zal daarom niet voor de start van de laatste ronde worden beslist en RFC Luik kan deze nieuwe carrouselronde alleen maar betreuren", aldus het nummer 4 in zijn persbericht.

Wat gebeurde er?

Luik-Dender eindigde eerder dit seizoen op 3-0. De thuisploeg zette voor die wedstrijd geen 2 of meer U21-spelers op het wedstrijdblad, zoals het reglement voorschrijft. Vanuit de Koninklijke Belgische Voetbalbond werd er klacht ingediend tegen Luik.

Het Uitvoerend Comité boog zich over dit dossier en besliste om de uitslag te behouden. Zij oordeelden dat er door procedurefouten geen minnelijke schikking kon getroffen worden. Zij argumenteerden dat een klacht enkel geldig is wanneer die wordt ingediend door de Bondsprocureur of een andere club. En in dit geval kwam de klacht vanuit de KBVB.