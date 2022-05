Is centrale verdediger bezig aan zijn laatste weken in Genk? "Ik wil deze zomer de stap hogerop zetten"

Vier jaar na zijn komst lijkt er een einde te zullen komen aan het Genkse avontuur van Jhon Lucumi. De stevige centrale verdediger voelt zich rijp voor een stap hogerop, die er vorig seizoen niet kwam.

Jhon Lucumi (23) ligt nog tot eind 2023 onder contract in Genk. De kans dat de Colombiaanse international ook volgend seizoen nog in de Cegeka Arena zal voetballen, lijkt bijzonder klein. "Ik wil in de zomer graag de stap hogerop zetten, maar voor nu focus ik me op de laatste matchen van het seizoen", klinkt het in HBVL. "Op dit moment lopen er nog geen onderhandelingen en dat vind ik niet erg. Integendeel."

Lucumi won in de afgelopen vier seizoen de titel en de beker met Genk. Bovendien mocht hij proeven van de Champions en Europa League. Dit seizoen loopt het heel wat minder vlot. "Dat is eigen aan de sport en het leven: soms gaat alles vanzelf en op andere momenten draait alles slecht uit. Het voornaamste is dat je dan blijft knokken om op te staan uit dat dal."

"In de Belgische competitie ben ik veel sterker geworden in de duels, vooral dan nog in de lucht. Ik vind het een heel lastige competitie, waarin ik het jaar na jaar moeilijker heb om mijn tegenstander te snel af te zijn. De aanvallers kennen me intussen goed en anticiperen vaak erg slim op mijn acties", besluit de Colombiaan.