Sporting Charleroi biedt jong verdedigend talent eerste profcontract aan

De 16-jarige Roméo Monticelli is een jeugdproduct van de Sporting Charleroi, waarvoor hij sinds 2018 de kleuren verdedigt. Over enkele weken neemt hij met België deel aan het EK U17.

Sporting Charleroi heeft een akkoord bereikt met Roméo Monticelli (16). De verdediger kwam in 2018 over van Tubize en tekende vandaag een eerste profcontract bij de Carolos tot juni 2025.

Deze ondertekening is een grote bron van trots voor de Carolos en de Zebra Belfius Academy in haar geheel, zoals Mehdi Bayat, algemeen directeur van Sporting, opmerkt. "Romeo is een weerspiegeling van al het werk dat op de jeugdschool is gedaan. Hij is een getalenteerde jongen. Hij is een zuiver product van de jeugdopleiding van Sporting Charleroi, die regelmatig geselecteerd wordt voor de U17 van de nationale ploeg."