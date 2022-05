🎥 Borussia Dortmund weet weer wat winnen is op bezoek bij de rode lantaarn: Axel Witsel speelt volledige wedstrijd

Borussia Dortmund heeft eindelijk nog is gewonnen. De nummer twee in de stand won eenvoudig op bezoek bij de rode lantaarn.

Deze namiddag trok Dortmund naar Greuther Fürth. Bij aanvang van deze wedstrijd waren de bezoekers al zeker van de tweede plaats in de stand. De rode lantaarn was al zeker van degradatie. Dortmund kon zijn laatste twee wedstrijden in de competitie niet winnen (3-1 Bayern en 3-4 Bochum). Vandaag ging het nog is op zoek naar de drie punten.

De wedstrijd begon evenwichtig met kansen aan beide kanten. Uiteindelijk wist de thuisploeg als eerste te scoren, maar het doelpunt werd afgekeurd. Rechtsreeks daarna was het wel prijs aan de overkant. Julian Brandt kon de bal eenvoudig binnenschuiven (0-1). Na de openingstreffer zagen we weinig kansen in de eerste helft.

Bij de start van de tweede helft creërden de bezoekers de beste kansen via Erling Haaland. Maar het was uiteindelijk de thuisploeg die op minuut 70 de gelijkmaker maakte via Jessic Ngankam. Greuter Fürth kon niet lang genieten van het doelpunt. Twee minuten na de goal stonden ze weer op achterstand door een tweede treffer van Julian Brandt. Felix Passlack bracht de bezoekers vervolgens op een dubbele en comfortabele voorsprong (1-3).

Vlak voor het einde scoorde Jude Bellingham nog de 1-4, maar deze werd door de VAR afgekeurd. Dortmund wint opnieuw na de 0 op 6 tegen Bayern München en Bochum. Volgende week volgt de laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Hertha Berlijn.