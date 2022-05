Neeskens Kebano over zijn toekomst: "Het doel is om in de Premier League te spelen"

Neeskens Kebano beleeft nog steeds een van de beste seizoenen uit zijn carrière, maar zijn contract bij Fulham loopt af. Wat gaat de ex-speler van Genk doen?

De voormalige speler van Sporting Charleroi en Racing Genk sprak in een interview met 'La Dernière Heure' over zijn toekomst. Neeskens Kebano (30) is bezig aan een seizoen van 44 wedstrijden met 9 doelpunten en 7 assists. "Het heeft me in staat gesteld de sceptici te laten zien wat ik werkelijk waard ben. Ik hoop dat dit een nieuwe start wordt," zei de Congolees.

Neeskens Kebano, die aan het einde van zijn contract is, zou een goedkope versterking kunnen zijn voor geïnteresseerde clubs, ook in België. "In Fulham, is er een geweldig nieuw project aan de gang. Het doel is om in de Premier League te spelen," zei hij. The Cottagers werden dit seizoen kampioen en spelen volgend seizoen in de Engelse eerste klasse. Het valt nog te bezien of Kebano ook volgend seizoen voor Fulham speelt.