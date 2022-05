🎥 PSV Eindhoven geeft dubbele voorsprong weg tegen Feyenoord en profiteert niet van puntenverlies Ajax

Ajax speelde deze namiddag 2-2 gelijk tegen AZ Alkmaar, hierdoor kon PSV Eindhoven bij een overwinning tegen Feyenoord naderen tot op twee punten van de leider.

PSV begon uitsekend aan de wedstrijd. Na een halfuur spelen stonden de bezoekers al op rozen na een dubbele treffer van Gakpo (0-2). Feyenoord zocht dan wel naar de aansluitingstreffer, scoren deed het niet in de eerste helft.

Na rust ging de bal goed heen en weer met doelpogingen aan beide kanten. Uiteindelijk kon Cyriel Dessers vijf minuten voor het einde de aansluitingstreffer maken. In het slot ging de thuisploeg nog op zoek naar de gelijkmaker en die kwam er ook. Diep in toegevoegde tijd zette Dessers een strafschop om. De bezoekers laten drie gouden punten liggen en naderen niet tot op twee punten van leider Ajax.

er zijn maar weinig zekerheden in het leven... maar @CyrielDessers die de Kuip in vuur en vlam zet, is er één van! ๐ŸŸ๐Ÿ”ฅ pic.twitter.com/iXi5S0UV0I