Yoni Buyens kijkt terug op zijn carrière als speler en vertelt over zijn reconversie: "Er is een niche die moet worden opgevuld"

De middenvelder besloot een week geleden op 34-jarige leeftijd zijn schoenen aan de haak te hangen.

Yoni Buyens heeft op 34-jarige leeftijd besloten er een punt achter te zetten. De middenvelder verliet twee jaar geleden het profvoetbal toen hij bij Zepperen-Brustem aan de slag te ging. "Ik had de grens bereikt, en het zou niet redelijk zijn geweest om nog een jaar door te gaan," zei Yoni Buyens.

"Als je lichaam nee zegt, moet je ernaar luisteren. Ik wilde geen risico's nemen en over tien jaar niet meer kunnen lopen. Ik wil nog steeds in staat zijn om andere sporten te doen, zoals een marathon als dat mogelijk is. Ik heb een probleem met mijn rechterknie. Toen ik 18 was, werd een stuk van de meniscus verwijderd en een deel van het kraakbeen werd beschadigd. Sinds mijn 31ste, heb ik geen kraakbeen meer. Gedurende tien jaar, nam ik ontstekingsremmers. Om de zes maanden gaf de dokter me een infiltratie en injecteerde me met gel om mijn knie wat soepeler te maken," vertelde Yoni Buyens.

Degradatie Westerlo

De middenvelder is bij Lierse opgeleid en heeft vervolgens bij KV Mechelen, Standard Luik, Charlton Athletic, Racing Genk en Westerlo gevoetbald. "Mijn beste herinnering? Het is moeilijk om te kiezen. Er zijn veel mooie momenten, maar ik herinner me mijn mooie periode bij Standard met Europees voetbal. Hoe zit het met mijn grootste spijt? Ik ben niet iemand die spijt heeft. Maar het moment dat ik het meest ongelukkig was, was toen Westerlo degradeerde. Iets wat je als speler nooit wilt meemaken," voegde hij eraan toe.

Ik ben geslaagd voor mijn UEFA-A en UEFA-B diploma's en wil graag assistent-trainer worden. Ik bereid me graag voor op set-pieces en ik denk dat we in België niet genoeg de nadruk leggen op die situaties. De loopacties, de positionering, de manier van verdedigen, er is een niche te nemen als we de gegevens zien die we tegenwoordig hebben. Ik wil me aansluiten bij een staf die me kan helpen vooruit te komen en me te ontwikkelen in een goede omgeving," gaf Buyens mee.