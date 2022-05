📷 Barcelona klopt Celta, zege overschaduwd door paniek rond Araujo

Barcelona haalde het dinsdagavond in eigen huis met 3-1 van Celta. Halfweg de tweede helft werd het echter akelig stil in Nou Camp, nadat Ronald Araujo erg stevig in botsing kwam met ploegmaat Gavi.

Araujo wilde de bal wegkoppen, maar knalde recht op Gavi. De Uruguayaan bleef roerloos liggen, waardoor de angst er stevig inzat bij de aanwezige fans. Arajuo werd met de ziekenwagen afgevoerd naar het hospitaal. Barcelona deelde later op de avond mee dat Araujo een hersenschudding heeft opgelopen. Verdere onderzoeken moeten uitwijzen of er nog meer schade is.

Iago Aspas was one of the first players on the pitch to attend to Ronald Araujo's head injury.



Aspas also stayed close until the very end until Araujo's ambulance left the pitch.



Respect 🙏 pic.twitter.com/aPBxjOudCp — ESPN FC (@ESPNFC) May 10, 2022

LATEST NEWS | Ronald Araujo has suffered a concussion and has been taken to the hospital to undergo further testing pic.twitter.com/XdcgtO2dpn — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2022

Barcelona had tegen Celta genoeg aan twintig dolle minuten om het verschil te maken. Het waren Depay (30') en Aubameyang (41' en 48') die voor de doelpunten zorgden. Aspas kon nog milderen voor Celta (3-1, 50'). Door deze zege neemt Barça een stevige optie op de tweede plaats in La Liga.