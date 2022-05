🎥 Droomscenario voor Spurs in cruciaal duel en Arsenal moet nog bibberen voor Champions League-voetbal

Welke Engelse teams spelen volgend seizoen Champions League? Zowel Tottenham en Arsenal zijn nog in de running voor het kampioenenbal. Het verschil tussen beiden is nog één punt.

Nochtans kon Arsenal, de huidige nummer 4 uit de Premier League, zich mits een zege al verzekeren van Champions League-voetbal. Het zou echter niet het avondje van The Gunners worden. Kane opende de score van op de stip. Toen Rob Holding bij een diepe bal domweg zijn elleboog in het gezicht van Son plantte, kwam hem dat op een tweede gele kaart te staan.

Arsenal na ruim een halfuur 1-0 achter én een man minder: dat zag er niet goed uit. En inderdaad, deze derby zou vanaf dan een makkie worden voor Tottenham. Na een verlengde hoekschop kopte Kane haast vanop de doellijn de 2-0 binnen.

Vlak na de pauze was het dan helemaal over & out voor de bezoekers. Son maakte er 3-0 van. Vervolgens was het kwestie voor Tottenham om de wedstrijd uit te tikken en de drie punten op zak te steken. Tottenham nadert als nummer 5 in de competitie tot op amper één punt van Arsenal. Het wordt nog spannend tijdens die laatste twee speeldagen.