Geen Jonathan Heris meer in Eupen: er komt geen contractverlenging

Jonathan Heris zal volgend jaar niet meer spelen voor Eupen. Zijn contract wordt niet verlengd.

Jonathan Heris was aan het einde van dit seizoen einde contract. Hij kwam met de club niet tot een akkoord voor een contractverlenging. Waar hij volgend seizoen zal voetballen is nog niet duidelijk.

In de zomer van 2020 streek Heris neer Am Kehrweg. Hij kwam toen over van het Hongaarse Ujpest. Heris was bij Eupen de afgelopen seizoenen achterin een van de vaste waarden. Hij speelde in de competitie 54 wedstrijden en scoorde daarin ook 4 keer.