OHL geeft 19-jarige verdediger zijn eerste profcontract: "Ooit plaats in eerste elftal afdwingen, nu hard blijven werken"

Bij OHL doen ze de volgende jaren beroep op één van hun jonge talenten. Een eerste profcontract is zelfs weggelegd voor één van de verdedigers.

Joel Shingtienne heeft zijn allereerste profcontract getekend. Het is een overeenkomst voor twee jaar. Een teken dat ze in Leuven enorm in hem geloven. De 19-jarige Belg met roots in Congo is ook al twee keer meegeweest op stage met de A-kern. Ook traint de youngster regelmatig onder coach Marc Brys.

"Ik ben zeer blij met mijn eerste contract", zegt de centrale verdediger met de clubsite. "Dit is echter nog maar het begin. Ik kijk ernaar uit me verder te ontwikkelen. Uiteraard hoop ik om ooit mijn plaats af te dwingen in het eerste elftal, maar nu moet ik vooral hard blijven werken."

Samenstelling U23-kern

Naar zijn ontwikkeling is ook Peter Willems, de CEO van OHL, benieuwd. "We zijn momenteel onze kern voor de U23 aan het samenstellen om volgend seizoen goed voor de dag te komen in eerste nationale. Joel is een sterke centrale verdediger met enorm veel snelheid. Hij heeft een goed profiel en nog veel progressiemarge."