Ronaldinho over de selectie van PSG: "Ze hebben Messi, Neymar en Di Maria, wat willen ze nog meer?"

Ronaldinho, de Braziliaanse legende haalde uit naar de mensen die kritiek hebben op de ploeg van PSG.

Ronaldinho, oud-ster van Barcelona en Paris Saint-Germain, heeft zich in een interview met RMC Sport uitgesproken tegen de kritiek op de ploeg van Paris Saint-Germain. "Ze hebben Messi, Neymar en Di Maria, wat willen ze nog meer? Wat wil je veranderen? Je moet wachten, tot ze deze nieuwe manier van leven en voetballen begrijpen. En de rest zal langzaam komen. Deze aanpassing is normaal om dingen goed te doen."

De Braziliaanse legende sprak zich ook uit over het gerucht van Kylian Mbappé, een saga die al maandenlang elke dag te horen is. "Ik heb geen advies om hem te geven. Ik mag hem erg graag. Het belangrijkste is dat hij gelukkig is, de rest komt vanzelf. Hij zal de beste speler van de wereld worden. De rest is aan hem om te beslissen waar hij zal spelen en wat hij wil doen.