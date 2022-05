Het is Antwerp serieus met poging om Alderweireld binnen te halen: verdediger wordt het hof gemaakt door Great Old

Antwerp gaat deze zomer weer een metamorfose ondergaan. Marc Overmars moet een team samenstellen dat én beter voetbal brengt én betere resultaten haalt. Daarvoor heeft hij al één sleutelpion op het oog: Toby Alderweireld.

Het bouwen gaat beginnen bij de verdediging, want bij Antwerp hebben ze nu ook door dat ze vorige zomer te veel de nadruk gelegd hebben op het aanvallende. Maar als er opbouwend mooi en verzorgd voetbal moet gespeeld worden, begint dat achteraan. Daar heeft The Great Old momenteel niet de beste voetballers rondlopen.

Seck en Dessoleil zijn harde verdedigers, maar zijn amper betrokken bij de opbouw. Marc Overmars maakte voor de wedstrijd tegen Anderlecht al een opgemerkt praatje met Toby Alderweireld, maar de directeur voetbalzaken wil nu toch alle registers opentrekken om de Rode Duivel, die graag naar België wil terugkeren, te overtuigen.

Alderweireld heeft de internationale ervaring en de voetballende kwaliteiten om een leider te worden in 'het nieuwe Antwerp'. Er wordt momenteel achter de schermen gesproken over een mogelijke transfer. Dat zal wel nog wat voeten in de aarde hebben, want Alderweireld verdient in Qatar uiteraard een toploon naar Belgische normen.

De 33-jarige verdediger sloot vorige week in Extra Time een transfer niet uit: "In het voetbal weet je nooit." Hij heeft nog een contract voor één jaar, maar dat zou niet onoverkomelijk zijn.