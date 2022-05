Manager én speler komen met duidelijke boodschap dat Wout Faes klaar is voor 'next level'

Wout Faes heeft een ijzersterk seizoen achter de rug bij Stade Reims in Frankrijk. Nu is het tijd voor een volgende stap.

Agent Peter Smeets is duidelijk over de toekomst van zijn pupil. Smeets laat weten dat verschillende clubs interesse hebben in Faes, ploegen uit de drie grote competities.

Engeland, Spanje of Italië dus voor Faes en die weet zelf heel goed wat hij wil. “Ik wil graag een club en een coach die echt zeggen 'We willen jou, want we weten wat je ons kunt brengen'. En niet binnen een jaar of twee, maar snel. Het mag duidelijk zijn, ik wil spelen”, klinkt het bij RTBF.

De bedoeling van Wout Faes is dan ook een stap vooruit zetten, zodat Roberto Martinez hem eind dit jaar meeneemt naar het WK in Qatar.