Haalt ook Charleroi een populaire ex-speler terug voor de beloften? Middenvelder kan naar Eerste Amateur

Cristophe Diandy trok vorige zomer naar Moeskroen omdat hij bij Charleroi weinig zicht had op speelminuten. Maar door de verplichte degradatie van de club zoekt de middenvelder nu een nieuwe club. Alhoewel nieuw... Hij heeft een aanbod om terug te keren naar Charleroi.

Volgend seizoen spelen de beloften van Charleroi in Eerste Nationale. De Zebra's kunnen dus wel wat ervaring gebruiken en volgens LDH zou een van hen wel eens Christophe Diandy (31 jaar) kunnen zijn. De voormalige Carolo verliet Mambourg afgelopen zomer voor Excel Moeskroen, waar hij slechts 15 wedstrijden speelde en hulpeloos toekeek hoe de club degradeerde.

Net zoals Anderlecht deed met Guillaume Gillet kan hij één van de twee spelers over 23 jaar zijn die de beloften gaat begeleiden. Diandy droeg van 2012 tot 2021 de kleuren van Sporting Charleroi en speelde 197 wedstrijden. Hij werd zeer gewaardeerd door de club en de kleedkamer, maar had een ernstige blessure opgelopen die hem in 2020 lange tijd van het veld hield.