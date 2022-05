Directeur van Union SG over het toekomstige stadion: "Geen behoefte aan een stadion voor 30.000 toeschouwers"

Union SG speelt komende zomer in de voorrondes van de Champions League. Het Joseph Marien Stadion is echter niet geschikt voor Europees voetbal waardoor de Brusselaars hun 'thuiswedstrijden' elders zullen afwerken.

Union SG mag zijn Europese wedstrijden niet in eigen stadion afwerken. De nummer twee in de stand zal daarom naar de Heizel en Leuven verhuizen voor de Champions League confrontaties. Het huidige stadion, gebouwd in 1919, heeft nood aan renovaties. Maar de huidige directeur van Union SG zoekt naar een locatie voor een splinternieuw stadion. "We willen absoluut een Brusselse volksclub blijven. Daarom zoeken we op wandelafstand van ons huidig stadion", vertelt Philippe Bormans in een interview met Sporza.

Een mogelijkheid is in Vorst langs de ring. "De locatie is niet supergroot, maar wij voelen ook geen behoefte aan een stadion voor 30.000 toeschouwers. We willen een stadion dat fel aanleunt tegen het huidige Joseph Marien Stadion: eentje met staanplaatsen en veel sfeer", zegt Philippe Bormans.

Financiering

"We hebben positieve gesprekken gehad met het Brussels Gewest en met de gemeente Vorst. Over enkele weken hopen we met nieuws naar buiten te kunnen komen. Bovendien willen we het project volledig zelf financieren, want het nieuwe stadion is zeer belangrijk voor de toekomst van de club. Misschien zelfs belangrijker dan een landstitel", besluit de directeur van Union SG.