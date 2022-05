Brentford-coach reageert op de interesse van Antwerp en twee Premier League clubs: "Overtuigd dat we Eriksen kunnen houden"

Enkele dagen geleden vernamen we dat Paul Gheysens, met de hulp van Marc Overmars, zou proberen om volgend seizoen de diensten van Christian Eriksen over te nemen. De Deense international zei dat hij alle mogelijkheden zou overwegen, maar dat spelen in de Champions League na zijn hartaanval tijdens het EK geweldig zou zijn.

Vanochtend was het de beurt aan Brentford-trainer Thomas Frank om commentaar te geven op de geruchten rond de 30-jarige. "Ik ben ervan overtuigd dat we een kans hebben om hem te houden. Als hij blijft, maken de fans over een paar jaar een standbeeld van hem buiten het stadion."

Volgens transferspecialist Fabrizio Romano is Christian Eriksen tot nu toe door drie clubs benaderd, (twee Premier League clubs en Antwerp) maar zal hij eerst met het bestuur van Brentford spreken alvorens een beslissing te nemen.

