Eindronde Eerste Nationale nadert ontknoping: Luik en Dender laten geen steek vallen, valt zondag de beslissing?

Woensdagavond stond speeldag vier in de eindronde van Eerste Nationale op het programma. Daarin werd duidelijk dat Luik en Dender, de twee enige ploegen met een licentie voor 1B, op toerental zijn.

Luik-Dessel: 4-0

Luik had geen kind aan een jeugdig en onuitgegeven Dessel Sport. Na minder dan een kwartier spelen had Luik zijn schaapjes al op het droge, na goals van Lallemand (2) en Bruggeman. Nog voor de pauze pikte ook good old Perbet zijn doelpuntje mee. Na de pauze haalde Luik de voet van het gaspedaal.

Knokke-Dender: 0-2

Dender liet geen steek vallen in de altijd lastige uitwedstrijd bij Knokke. Ngongo bracht de ploeg van Regi Van Acker al vroeg in de partij op voorsprong. Dender was heer en meester voor rust, maar vergat de vele kansen af te maken. Na de pauze nam Knokke de controle over, maar een kwartier voor tijd legde de ingevallen Van Oudenhove de wedstrijd in een beslissende plooi.

Stand

1. Dender 4-35

2. Luik 4-34

3. Knokke 4-25

4. Dessel 4-25

Duels op grasmat en groene tafel

De spannende promotiestrijd nadert stilaan zijn ontknoping. Op de voorlaatste speeldag van de play-offs ontvangt Luik komende zondag concurrent Dender. Mits een zege zijn de mannen van Regi Van Acker al zeker van de titel en promotie naar 1B.

Tegelijkertijd blijft het uitkijken naar de beslissing in verband met Luik-Dender (3-0) van eerder dit seizoen. Dender eist een forfaitzege in die wedstrijd omdat Luik te weinig U21-spelers op het wedstrijdblad heeft gezet. De uitspraak wordt eerstdaags verwacht. Wordt de 3-0 omgezet in een forfaitnederlaag voor Luik, dan is de titel voor Dender nú al een feit.