Ten Hag wijst twee verdedigers de deur op Old Trafford

Erik ten Hag is aan zijn grote opkuis op Old Trafford begonnen. Twee verdedigers mogen volgens hem alvast beschikken.

Zo zijn volgens transferexpert Fabrizio Romano Eric Bailly en Aaron Wan-Bissaka niet meer gewenst bij The Mancunians. De 28-jarige Bailly maakte in 2016 de overstap van Villareal naar Manchester United. De Ivoriaanse centrale verdediger kon door aanslepend blessureleed echter nooit zijn stempel drukken in Manchester. Rechtsback Wan-Bissaka werd als groot talent binnengehaald in 2019, maar moet na een barslecht seizoen de prijs betalen. Een terugkeer naar Crystal Palace is een optie voor de 24-jarige Engelsman.

Een grote leegloop wordt deze zomer verwacht in Manchester. Manchester Evening News meldde eerder al dat Matic, Lingard, Mata, Pogba, Cavani en reservedoelman Grant Man. United allemaal zullen verlaten na dit seizoen. Ook Henderson, Jones, Martial en Rashford zouden mogen beschikken. Daar komen nu dus Bailly en Wan-Bissaka bij. De kans dat Greenwood, die nog steeds geschorst is, nog terugkomt, is bijzonder klein.