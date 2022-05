FIFA selecteert drie vrouwelijke arbiters voor WK in Qatar, geen plaats voor Belgische refs

FIFA heeft donderdag een lijst gedeeld met alles scheidsrechters die in november in Qatar worden verwacht. Opmerkelijk: drie vrouwelijke refs mogen voor het eerst mee naar een WK voetbal voor mannen.

In de lijst die FIFA donderdag publiceerde met alle namen van de scheidsrechters die hun opwachting maken op het WK in Qatar zijn voor het eerst in de geschiedenis van het mannenvoetbal drie vrouwelijke arbiters geselecteerd voor een eindtoernooi. Stéphanie Frappart uit Frankrijk, Salima Mukansanga uit Rwanda en de Japanse Yoshimi Yamashita zorgen voor een primeur in de historie van het WK voetbal voor mannen. Ook drie vrouwelijke assistenten reizen af naar Qatar

Net als op het WK in Rusland is er geen plaats voor Belgische refs. De laatste keer dat een official uit de Jupiler Pro League naar een WK mocht was in 2010 met Frank De Bleeckere. Klik hier voor de volledige lijst.