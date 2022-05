📷 🎥 Slechtste seizoen sinds Moyes, maar structurele verandering (eindelijk) op komst: het moeizame jaar van Man. United onder de loep gelegd

Cristiano Ronaldo keerde terug naar het oude nest, met Raphael Varane haalde United eindelijk nog eens een echte topverdediger in huis en ook van Jadon Sancho werd er veel verwacht. De verwachtingen stonden hoog gespannen. Het seizoen van Man. United draaide echter helemaal anders uit.

Zo eindigt Man. United dit seizoen zonder prijs, en zal het op de laatste speeldag nog moeten knokken voor een Europa League-ticket. Het slechtste seizoen sinds 2013/2014 dreigt, en dat had niemand op voorhand durven denken. Toch zijn er eindelijk structurele veranderingen op til, die van Manchester United terug een topclub moeten maken. Het seizoen van United 21/22 in een notendop.

Van een wervelende start gesproken

Raphael Varane mocht onder luid applaus voor de eerste keer de supporters van Manchester United begroeten, en kon aanschouwen hoe The Mancunians in hun openingswedstrijd van het seizoen 21/22 aartsrivaal Leeds United op Old Trafford een pak voor de broek gaven. Het werd maar liefst 5-1, onder meer door een wervelende Paul Pogba, die meteen 4 assists gaf. De chemie op het veld tussen Pogba en Fernandes was duidelijk zichtbaar. De twee vonden elkaar blindelings, iets wat de United-fans ongetwijfeld deed watertanden naar wat de rest van het seizoen te bieden had. Mason Greenwood, het beruchte toptalent (die later op het seizoen geschorst zou worden), liet nog maar eens zien waarom United zo hard in hem geloofde. Op de koop toe mocht de veelbelovende en peperdure youngster Jason Sancho, die de voorbije seizoenen de Bundesliga in vuur en vlam zette, een kwartier voor tijd zijn grote intrede maken op Old Trafford. Kortom: een betere start van het seizoen was nauwelijks denkbaar.

Grote intrede Ronaldo brengt opnieuw schokgolf teweeg op Old Trafford

Voor een nieuw hoogtepunt in Manchester moeten we drie weken wachten. De twee vorige speeldagen, op Southampton (1-1) en op Wolverhampton (0-1), speelde United belabberde voetbal, maar op 11 september 2021 was het eindelijk zo ver: de grote rentrée van superster Cristiano Ronaldo. De Portugees werd hartelijk onthaald. In de thuiswedstrijd tegen Newcastle United rolden de "Viva Ronaldo's" van de tribunes, en de 37-jarige topspits stelde niet teleur: met twee doelpunten loodste hij The Mancunians naar een 4-1 overwinning. Iedereen op Old Trafford was er van overtuigd: Ronaldo zou hen voor het eerst sinds lang nog eens een superjaar bezorgen.

© photonews

Blamage in eigen huis door grote rivaal

Man. United speelde sinsdien een heel wisselvallig seizoen. De 4-2 op Leicester, de wedstrijd waarin Tielemans een knap doelpunt scoorde, was een voorbode voor wat er komen zou. Ronaldo sleurde United de wedstrijd erop in de Champions League tegen Atalanta er wel nog door met een hattrick, maar het absoluut dieptepunt moest dan nog komen... The Red Devils worden op speeldag 9 in eigen huis afgemaakt door grote rivaal Liverpool met 0-5, de stoel van toenmalig manager Ole Gunnar Solskjaer wankelt. Tot slot van rekening verlaten de supporters bij de rust, het staat dan al 0-4, vroegtijdig het stadion in grote getale. Zij zien het niet meer goedkomen onder Solskjaer, United staat op dat moment 8ste in de competite en mist dus virtueel Europees voetbal.

Voor wie dacht dat het niet meer erger kon...

Die vergist zich. Twee weken later worden The Mancunians, opnieuw in eigen huis, simpel opzij gezet door stadsrivaal Manchester City. 0-2 wordt het op Old Trafford. De Citizens spelen niet eens zo een briljante partij, maar het is United zelf die het na een eigen doelpunt van Bailly in minuut 7 weggeeft. Nadien kan United geen enkele vuist maken, en komt het in totaal maar tot 1 schot op doel en 32% balbezit, in een wedstrijd die City van a tot z domineert. De kop van Solskjaer, die er miserabel bijloopt, ligt op het hakblok...

© photonews

En op 20 november, twee weken later, is het zo ver. Na een 4-1 nederlaag tegen laagvlieger Watford wordt de Noor ontslagen als hoofdcoach van Manchester United. Solskjaer laat een half-geblesseerde Harry Maguire starten aan de wedstrijd, en dat loopt fataal af. De Engelsman, die op dat moment al niet overloopt van vertrouwen, pakt na 70 minuten een oerdomme rode kaart, United moet nadien de bodem helemaal tot op de kelk ledigen. Na de wedstrijd tegen The Hornets, waarin onder meer Dennis (ex-Club Brugge) tot scoren kwam, kwamen Bruno Fernandes en Solskjaer zich nog excuseren voor hun wanprestatie bij de supporters. Tot slot verdedigde de Portugees zijn manager, en vertelde hij de supporters hun woede niet op hem af te reageren. Het bracht allemaal geen soelaas... Man. United moet nog voor Nieuwjaar op zoek naar een nieuwe coach.

Tussenpaus moet orde installeren in het huis

Die vindt United in de Duitser Ralf Rangnick. Op dat moment een nobele onbekende in de trainerswereld, die voordien vooral als technisch directeur van onder meer Lokomotiv Moskou, Salzburg en Leipzig naam maakte in het voetbal. Na twee weken depanneren van assistent-coach en ex-speler Michael Carrick, neemt Rangnick op 29 novermber 2021 het roer over op Old Trafford tot het einde van het seizoen, om de twee jaren daarna aan de slag te gaan als "consultant" van het beleid in Manchester.

Dit seizoen moet hij proberen te redden, United staat 8ste in de competitie op het moment dat hij overneemt, en dat probeert hij meteen door zijn zogenoemde "gegenpress"-systeem door te voeren. In zijn eerste wedstrijd (thuisoverwinning tegen Crystal Palace met 1-0) wordt dat meteen duidelijk. In een ongewone 4-2-2-2 opstelling is de opdracht duidelijk: zodra United de bal op de helft van Palace verliest, meteen in een blok van 4 spelers de tegenstander omsingelen om zo immense druk te creeëren. Die druk resulteert na vele kansen uiteindelijk tot de verlossende 1-0 van werkmier Fred in de 77ste minuut. Een nieuw, verfrissend voetbal moet het seizoen van United terug kleur geven.

Systeem blijkt te moeilijk (voor de huidige spelerskern)

Dat feestje blijkt echter niet lang te duren. Na een maand vol teleurstellende prestaties en resultaten, onder meer een 0-1-verlies van Wolverhampton en een 1-1 op Newcastle, gooit Rangnick het in de FA Cup-wedstrijd tegen Aston Villa (1-0-overwinning) op 10 januari over een andere boeg. Het vertrouwde 4-2-3-1-systeem, met Fred en Mctominay als stofzuigers, wordt terug geïnstalleerd. Na een maand moet de Duitse tacticus vaststellen dat dit United niet klaar is om zijn intensieve speelstijl op de mat te kunnen brengen. Zo benadrukt Rangnick voor de Engelse media dat zijn spelerskern technisch heel goed is, maar dat het er door een gebrek aan fysieke paraatheid vaak niet uitkomt. "Als je wil meedoen in de Premier League, moet je fysiek enorm sterk zijn. Vandaag waren we dat in de meeste delen van de wedstrijd niet", aldus de Duitser na een gelijkspel op Newcastle eind december.

Problemen op en naast het veld

De malaise zet zich echter ook voort naast het veld. Op 30 januari 2022 wordt toptalent Mason Greenwood gearresteerd op verdenking van verkrachting en het toebrengen van slagen en verwondingen aan zijn toenmalige vriendin Harriet Robson. Een audiofragment, waarop duidelijk te horen is dat Greenwood zijn vriendin verplicht seks met hem te hebben, en foto's van een verminkte Robson zijn de aanleiding van de arrestatie van de 20-jarige aanvaller. Op 2 februari wordt Greenwood uiteindelijk vrijgelaten, maar het lijkt dan al heel duidelijk: de beloftevolle spits zal nooit meer spelen voor Man. United. Zonde van het talent, maar een instituut als Manchester United (ja, dat is het nog steeds) kan dit niet laten passeren. The Red Devils zetten hem op non-actief tot 29 april, om zijn borgtocht nadien te verlengen tot midden juni.

Supporters keren zich tegen hun club

Over de Champions League-campagne van The Mancunians gaan we het zelfs niet hebben, want die verloopt volgens de verwachtingen: met de hakken over sloot (en een geweldige Ronaldo) door naar de 1/8ste finales tegen Atlético, om dan redelijk kansloos uit het kampioenenbal te vliegen. Op dat moment, we zitten in het midden van maart, is United zowel uit de CL, FA-Cup, als uit de League Cup geknikkerd. Het kan zich dus volledig focussen op de Premier League, waar het nog vol aan de bak moet voor een plek in de top 4 (en bijhorend CL-ticket), maar de spelers geven wederom niet thuis. Zou het al die jaren echt aan de trainer hebben gelegen? Of is deze spelerskern gewoon te zwak?

Voor de supporters is de maat in ieder geval vol. Zij halen op 16 april een eerder gebruikt recept boven: nieuwe protesten tegen de Glazer-familie, de beruchte eigenaars van Manchester United. Voor en na de wedstrijd tegen Norwich, waarin Ronaldo zijn zoveelste hattrick scoorde, laten de fans nog maar eens horen wat ze van hun eigenaars vinden. "Stand up, if you hate Glazers" klinkt het onder meer, en daarbij blijft het nog braaf... want er vielen ook minder fraaie supportersliederen te horen. Zo wordt mede-eigenaar Joel Glazer, die al 3 jaar geen wedstrijd meer bijwoonde op Old Trafford, onder vuur genomen.

The 1958, de supportersfederatie die achter deze acties zit, belooft de supporters van United dat dit niet bij een eenmalig protest zal blijven. De protestmars voor de wedstrijd tegen Norwich is nog maar het begin, want ook op Arsenal (3-1-verlies) en thuis tegen Brentford (3-0-overwinning) worden de Glazers flink onder vuur genomen. Voor de fans is hun club "rot from top to bottom" en moet het hoofd van de slang, de Glazers, worden verwijderd om van Manchester United weer een gezonde club te maken.

Today was a victory for every red who didn't think they had a voice



This weekend is just the beginning. We don't stop until the Glazers are gone



Plans will be released after we know the result of the Chelsea game tomorrow.



You should all be proud of yourselves young & old 🇾🇪 pic.twitter.com/55x0hHbNuU — The 1958 (@The__1958) April 16, 2022

Protesters airing sinister chant about Joel Glazer, who hasn’t attended a United game in three years #mufc pic.twitter.com/RuhF5vbvvH — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) April 16, 2022

Spelers niet gespaard

Maar dat wil niet zeggen dat de spelers, die onderaan die ladder staan, gespaard blijven. Na een zoveelste wanprestatie, ditmaal op het veld van Brighton, krijgt United een 4-0 om de oren gesmeerd. Een top 4-plek is na eerdere blamages op Liverpool, City en Arsenal al lang weg, maar zelfs de top 6 (en bijhorend EL-ticket) komt nu in gevaar. Het signaal voor de fans om de spelers serieus hun vet te geven. "You're not fit... you're not fit... you're not fit to wear the shirt!", klonk het in het uitvak.

“Your not fit to wear the shirt” didn’t think it was possible for this team to get any worse 😩#MUFC pic.twitter.com/QhN2Xp4Njk — Adam MATIC!🔰 (@Adamstott30) May 7, 2022

Gary Neville, ex-speler van The Mancunians en analist bij Sky Sports, gelooft zijn eigen oren niet. "Nog nooit in mijn leven heb ik Manchester United-fans zien teruggrijpen naar dat liedje. De United-spelers beschadigen hun imago alleen maar meer met zo slecht te spelen. De spelers hebben de handdoek duidelijk in de ring gegooid", was hij bijzonder hard voor zijn ex-club.

🗣️ "I've never EVER heard Manchester United fans resort to that chant."



Gary Neville says it is clear that #MUFC's players have 'thrown the towel in' and believes they are damaging their reputations 😬 pic.twitter.com/527jmfOhNR — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 9, 2022

Nederlandse succescoach moet filosofie herstellen

Op 21 april, nog voor die blamage op Brighton, maakte United iets officieel bekend wat al lang in de lucht hing: Erik ten Hag moet The Red Devils voor de komende 4 seizoenen weer een gezicht geven. Mitchel van der Graag, met wie hij succesvol samenwerkte bij Ajax, en Steve McClaren, die nog deel uitmaakte van de staf van Sir Alex Ferguson (die de treble won) in 1999, vervoegen zijn staf op Old Trafford. Ralf Rangnick gaat zoals verwacht als consultant/raadgever aan de slag bij United, al is nog niet duidelijk welke taak hem effectief te wachten staat. Voor ten Hag is die opdracht wel duidelijk: de rotzooi in Manchester opkuisen, en The Red Devils terug prijzen bezorgen. Veel succes daarmee, Erik! Je zal het nodig hebben...